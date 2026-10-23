दलेर मेहंदी: बड़े भाई को रोता देख भावुक हुए मीका, मामले पर सीएम धामी ने मांगी माफी; अब मंत्री से की ये अपील

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दलेर मेहंदी को रोता देख भावुक हुए मीका सिंह

मीका सिंह ने बताया कि अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी को फोन किया, तो वह रोने लगे थे। मीका ने कहा, 'जब मैंने अगले दिन पाजी को फोन किया, तो वह भावुक होकर रोने लगे। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था और वह पहले ही रोने लगे थे।' विज्ञापन



मीका ने आगे बताया कि वह अपने बड़े भाई से अक्सर खुलकर बात करते हैं। अगर ऐसे हालात नॉर्मल दिनों में होती, तो वह दलेर मेहंदी को उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद कार्यक्रम करने के लिए डांट भी सकते थे। लेकिन इस बार दलेर मेहंदी उनके कुछ कहने से पहले ही भावुक हो गए। मीका सिंह ने बताया कि अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी को फोन किया, तो वह रोने लगे थे। मीका ने कहा, 'जब मैंने अगले दिन पाजी को फोन किया, तो वह भावुक होकर रोने लगे। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था और वह पहले ही रोने लगे थे।'मीका ने आगे बताया कि वह अपने बड़े भाई से अक्सर खुलकर बात करते हैं। अगर ऐसे हालात नॉर्मल दिनों में होती, तो वह दलेर मेहंदी को उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद कार्यक्रम करने के लिए डांट भी सकते थे। लेकिन इस बार दलेर मेहंदी उनके कुछ कहने से पहले ही भावुक हो गए। विज्ञापन विज्ञापन सिंगर दलेर मेहंदी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुए विवाद पर अब मीका सिंह ने अपनी बात रखी है। 23 अक्तूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीका ने बताया कि उन्हें इस विवाद के बारे में अपने सूरत के कार्यक्रम के बाद पता चला था। उन्होंने उसी रात दलेर मेहंदी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मीका ने कहा कि इस घटना से वह काफी परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कैसे बात करें।

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मांगी माफी

मीका सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से उनसे माफी मांगी है।



मीका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'आज सुबह ही मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई। वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब भी मैं देहरादून जाता हूं, वह बहुत प्यार से मिलते हैं और बेहद सरल स्वभाव के हैं। दलेर पाजी और मेरे साथ उन्होंने जिस तरह से बात की, वह बहुत विनम्र और सम्मानजनक था।'



मीका ने आगे कहा, 'उन्होंने मंत्री की ओर से माफी मांगी। मैंने उनसे कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगली बार जब मैं और दलेर पाजी उत्तराखंड आएंगे, तो हमें पूरा सम्मान दिया जाएगा।'