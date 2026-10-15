माधुरी दीक्षित: आज ही के दिन धक धक गर्ल को मिले थे उनके ‘साजन’, एनिवर्सरी पर पोस्ट कर पति ने लुटाया प्यार

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ श्रीराम नेने आज अपनी शादी की 27वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खास मौके पर नेने ने एक्ट्रेस के लिए सोशल मीडिया पर खास पोस्ट की। जानेंं क्या लिखा…

माधुरी के लिए क्या किया पोस्ट?

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के लिए डॉ नेने ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा पोस्ट साझा किया। कपल की पुरानी तस्वीरों से साथ उन्होंने एक्ट्रेस के लिए एक भावुक कैप्शन में लिखा, ‘आज से 27 साल पहले, बेवर्ली हिल्स कोर्टहाउस में, हमने एक-दूसरे से शादी की और जीवन भर के एक नए सफर की शुरुआत की। हमें नहीं पता था कि जीवन हमें कहां ले जाएगा, लेकिन हम जानते थे कि हम इसे एक साथ जीना चाहते हैं। दो प्यारे बेटे, अनगिनत यादें, कुछ चुनौतियाँ, ढेर सारी हंसी और जीवन भर का प्यार, इन सबके बाद भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा। हमारे अब तक के खूबसूरत सफर और आने वाले सभी पड़ावों के लिए। 27वीं सालगिरह मुबारक हो।’