कुब्रा सैत: इमरान खान विवाद पर अभिनेत्री ने कसा तंज, चुनाव आयोग और लोकतंत्र को लेकर कही बड़ी बात

क्या बोलीं अभिनेत्री कुब्रा सैत? अभिनेत्री कुब्रा सैत ने इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। कुब्रा ने तंज कसते हुए अपनी बात रखी और विरोध करने के अधिकार को लेकर चिंता जताई। गुरुवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने सवाल किया कि मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। कुब्रा ने कहा, 'दोस्तों, आखिर ये हो क्या रहा है? आज सुबह उठी तो पता चला कि इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि वह एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन अगस्त क्रांति मैदान में हुआ था, वही जगह जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी है।'

कुब्रा सैत ने उठाए सवाल

इसके बाद कुब्रा ने चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची पर सवाल उठाने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा, 'आप जानते हैं कि इस समय कौन कांप रहा है? शेक्सपियर। बाकी सभी लोग भी कांप रहे हैं, क्योंकि युवा चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं। एक हजार लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे।'



इमरान पर क्या बोलीं कुब्रा?

बताया जा रहा है कि इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है। 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें उनकी साथी और अभिनेत्री लेखा वॉशिंगटन के साथ हिरासत में लिया गया था। इस घटनाक्रम पर कुब्रा ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'वह अमेरिकी नागरिक हैं। वाह, क्या गजब का ट्विस्ट है।'



कुब्रा ने एक मशहूर मीम 'तो क्या करूं, मैं मर जाऊं' को भी इस मामले से जोड़कर पेश किया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि 2026 में इसका नया वर्जन होना चाहिए- 'तो क्या करूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए?' सिर्फ इतना ही नहीं, कुब्रा ने उस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने इसके बजाय सहयोग करने को कहा।



इस पर कुब्रा ने तंज कसते हुए कहा, 'प्लीज मुझे बताओ, यह गिरफ्तारी है या फिर हालात बदलने का कोई तरीका? मैंने जिन पुरुषों को डेट किया है, उन्होंने भी मुझे इससे ज्यादा साफ जवाब दिए हैं।'

