{"_id":"6ad203015cb97f8fdb01ccf8","slug":"kriti-sanon-moves-delhi-high-court-for-personality-rights-protection-know-details-2026-10-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कृति सेनन: पर्सनैलिटी राइट्स मामले में अभिनेत्री ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, इस दिन होगी अगली सुनवाई","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कृति सेनन के वकील प्रवीण आनंद से इस विषय पर पुराने अदालती फैसलों और रिसर्च की जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने उनसे पर्सनैलिटी राइट्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने अपने नाम, चेहरे, आवाज और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कानून के तहत किसी व्यक्ति को किस तरह की सुरक्षा मिल सकती है।

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नाम, चेहरा और आवाज पर भी मिल सकती है सुरक्षा

सुनवाई के दौरान वकील प्रवीण आनंद ने बताया कि पर्सनैलिटी राइट्स में किसी व्यक्ति का नाम, चेहरा, आवाज, फोटो और वीडियो शामिल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान का उसकी अनुमति के बिना व्यावसायिक इस्तेमाल करना भी इस मामले का अहम हिस्सा है।



कोर्ट ने वकील से पूछा कि पर्सनैलिटी राइट्स का दायरा क्या है और किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी किन चीजों को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि ऐसे मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन (IPD) कर सकता है या नहीं।



जस्टिस कौरव ने कहा कि इस तरह के मामले बार-बार कोर्ट में आ रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे को केवल कृति सेनन के मामले तक सीमित न रखते हुए, इसके कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझने की जरूरत है।

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कोर्ट ने मांगे पुराने फैसले और रिसर्च

कोर्ट ने वकील से कहा कि वे पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े पुराने फैसले, रिसर्च पेपर और अपनी राय पेश करें। वकील ने बताया कि वह जरूरी दस्तावेज उसी दिन दाखिल कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कृति सेनन के मामले में कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई समस्या नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद कोर्ट इस मुद्दे पर विस्तृत आदेश देने पर विचार करेगा।

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