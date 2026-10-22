कॉफी विद करण 9: हिंदी बोलने के लहजे की आलोचना पर क्या बोलीं रश्मिका मंदाना? ट्रोल करने वालों को दिया यह जवाब

बोलीं- एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहना

रश्मिका ने कहा कि उनके पूरे करियर में उनकी परफॉर्मेंस, एक्टिंग, भाषा और एक्सेंट को लेकर आलोचनाएं होती रही हैं। वे नहीं चाहतीं कि ऐसे रिएक्शन उनकी चॉइस को लिमिट करें। उन्होंने कहा, 'जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, तब से मेरी किसी न किसी चीज के लिए आलोचना होती रही है, चाहे वह मेरी परफॉर्मेंस हो, भाषा हो, एक्टिंग हो, एक्सेंट हो या कुछ भी हो। मैं कभी खुद पर कोई रुकावट नहीं डालना चाहती थी। मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती थी। मैं सभी का हिस्सा बनना चाहती हूं। सिर्फ एक भाषा नहीं बोलना चाहती, सभी भाषाएं बोलना चाहती थी'।