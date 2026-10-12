किशोर कुमार पुण्यतिथि: क्यों लगा था गानों पर प्रतिबंध? पढ़िए खंडवा के लाल की शरारतों के दिलचस्प किस्से

क्यों लगा था किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध?

सुरीली आवाज के धनी किशोर कुमार के गानों के दीवानों की कमी नहीं। क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसे सिंगर के गानों पर कभी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी हां, ऐसा हुआ था किशोर कुमार की एक शर्त के चलते। विक्की लालवानी के साथ एक बातचीत में अमित कुमार ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, 'साल 1976 में आपातकाल के दौरान सरकार ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई थी। इनमें कलाकारों को भाग लेना था। एक दिन फोन आया कि किशोर कुमार को दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के एक शो में शामिल होना है। सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम प्लेन टिकट भेज रहे हैं, परसों आइए'। किशोर कुमार का जवाब था, 'मैं ऐसे नहीं आ सकता। आप को किसी को भेजना पड़ेगा'। उनके इस जवाब को लेकर अधिकारी चिढ़ गए और जवाब मिला, 'तो हम आपको बैन कर देंगे'। वही हुआ महज आठ घंटे के भीतर देशभर में किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लग गया।



प्रतिबंध के बाद यात्रा पर निकल गए थे किशोर दा

किशोर के गाने रेडियो और दूरदर्शन से हट गए। निर्माता-निर्देशकों को इशारा दिया गया कि जो फिल्में बन भी रही थीं, उसमें किशोर कुमार होंगे तो उनके गाने रिलीज नहीं होने दिए जाएंगे। अमित कुमार ने कहा, 'यह कोई अनऑफिशियल बैन नहीं था, यह ऑफिशियल बैन था'। इस प्रतिबंध पर शायद कोई और होता तो तनाव में आ जाता। मगर, वे किशोर कुमार थे। अपने मस्त अंदाज में रहे। बैन के बाद उन्होंने कहा, चलो केप कोमोरिन (कन्याकुमारी) चलते हैं। वे दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। विवेकानंद रॉक पर बैठकर घंटों अकेले समय बिताते, ऊटी और बैंगलोर घूमते रहे। यह प्रतिबंध करीब पांच महीने चला।