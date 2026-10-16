इमरान खान: अभिनेता के समर्थन में उतरीं किरण राव, भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर उठाए सवाल; क्या बोलीं सबा आजाद?

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फिर मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने इमरान खान को नोटिस भेजा और 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया। इसके बाद कई सितारों ने इमरान की आलोचना की, तो कुछ ने उनका समर्थन भी किया। अब इस मामले में आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव और ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने अपना रिएक्शन दिया है। विज्ञापन आमिर खान के भांजे और बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान कुछ दिनों पहले मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन का हिस्सा बने थे, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और कुछ देर बाद छोड़ भी दिया था।

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किरण राव ने क्या किया पोस्ट?

गुरुवार को किरण राव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी। इस पोस्ट में बताया गया था कि प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इमरान को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस पर हैरानी जताते हुए किरण ने लिखा, 'वाह, अब मुंबई पुलिस। 43 साल की उम्र। इनमें से 40 साल भारत में बिताए। यहीं पढ़ाई की, यहीं काम किया, यहीं सफलता मिली, यहीं असफलता मिली, यहीं प्यार किया और यहीं संघर्ष किया।'



सबा आजाद ने जताई नाराजगी

किरण राव के अलावा अभिनेता ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री सबा आजाद ने भी इस नोटिस पर नाराजगी जताई। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सबा ने लिखा, 'क्या? यह बकवास है।'

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 10 अक्टूबर का है। आमिर खान के भांजे इमरान खान ने कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आयोजित एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान और उनकी गर्लफ्रेंड लेखा को हिरासत में ले लिया था।

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हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी। वहीं, प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए इमरान ने बताया कि वह इसमें क्यों शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, 'मेरी कोई मांग नहीं है। मैं यहां एक नागरिक के तौर पर इस शहर में रहने वाले एक व्यक्ति के तौर पर आया हूं। मैं यह देखने आया हूं कि लोगों की आने-जाने की आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है।'



फिर 15 अक्टूबर को FRRO ने इमरान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि इस नोटिस में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया है।