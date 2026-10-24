केबीसी: दिवाली पर पड़ोसियों संग पटाखों की होड़ लगाते थे अमिताभ बच्चन, 'रामायण' की कास्ट को सुनाया मजेदार किस्सा

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अब हाल ही में फिल्म 'रामायण' की कास्ट रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे अपनी फिल्म को प्रमोट करने केबीसी में पहुंचे। वहां 'एनिमल' एक्टर ने बिग बी से उनकी दिवाली से जुड़ी कोई याद शेयर करने के लिए कहा। फिर अमिताभ बच्चन ने जो बताया उसे सुनकर शो में मौजूद हर शख्स हंसने लगा।

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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को लेकर सुर्खियों में हैं। शो में बिग बी अक्सर कंटेस्टेंट्स और गेस्ट के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर करते नजर आते हैं। कभी वह फिल्मों की शूटिंग के पुराने अनुभव सुनाते हैं, तो कभी अपने परिवार और बचपन की यादों को ताजा करते हैं।