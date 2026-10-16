करीना और सैफ की सालगिरह: 14 साल पहले नजरों से नजरें मिली, सोशल मीडिया पर महकी पोस्ट, कपल ने लुटाया प्यार

अभिनेत्री करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आज 14 साल हो चुके हैं। इस खास मौके पर करीना ने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें साझा कर पति पर प्यार लुटाया। वहीं सैफ ने भी करीना के लिए एक प्यारा सा पोस्ट किया। जानें क्या था कपल का पोस्ट?

क्या था करीना का पोस्ट?

करीना कपूर और सैफ अली खान की आज 14वीं मैरिज एनिवर्सरी है। इस खास दिन करीना ने सैफ के साथ ली गईं कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। पहली तस्वीर कपल की शादी से पहले की है। इसमें करीना और सैफ शायद विदेश में खड़े हुए हैं। दूसरी फोटो फोटो में सैफ अपने बेटे को गोद में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में सैफ, करीना, तैमूर और जेह नजर आ रहे हैं। अन्य तस्वीरें अलग-अलग वेकेशन की दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, ‘मुझे आश्चर्य है कि चांद इस सब के बारे में क्या सोचता होगा... सालगिरह मुबारक हो’