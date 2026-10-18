{"_id":"6ad44d31683086bb3f05c935","slug":"jailer-2-malayalam-actor-aaryan-left-heartbroken-over-mohanlal-s-screen-time-in-film-share-post-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जेलर 2: मोहनलाल को कम स्क्रीन टाइम मिलने से निराश हुए अभिनेता आर्यन, पोस्ट शेयर कर जाहिर की नाराजगी","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन मलयालम अभिनेता आर्यन ने निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म 'जेलर 2' देखने के बाद उसका रिव्यू शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता मोहनलाल को मिले स्क्रीन टाइम पर निराशा जताई। आर्यन ने कहा कि रजनीकांत के फैन के तौर पर वह फिल्म देखकर खुश थे, लेकिन मोहनलाल के फैन के तौर पर उनका दिल टूट गया।

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आर्यन ने पोस्ट में क्या लिखा?

आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर रिव्यू पोस्ट करते हुए लिखा, 'रजनीकांत के फैन के तौर पर मैं 'जेलर 2' देखकर खुश होकर बाहर निकला। नेल्सन के फैन के तौर पर भी मैं काफी हद तक संतुष्ट था, लेकिन मेरे अंदर का मोहनलाल फैन टूटे हुए दिल के साथ बाहर निकला।'



अभिनेता ने आगे लिखा, 'मुझे 'जेलर' में सबसे अच्छी बात यह लगी थी कि नेल्सन ने मोहनलाल, शिवराजकुमार और जैकी श्रॉफ को रजनीकांत के साथ अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दी थी। थलाइवर की फिल्म में भी इन सभी कलाकारों के अपने शानदार और दमदार पल थे। लेकिन इस बार वह संतुलन गायब लगा। ऐसा लगा कि पूरा फोकस सिर्फ रजनीकांत पर ही ज्यादा रखा गया।'

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आर्यन ने निर्देशक को कही ये बात

आर्यन ने आगे कहा, 'नेल्सन भाई... क्या आप कम से कम ट्रेलर में दिखाए गए लालेत्तन (मोहनलाल) के शॉट्स तो फिल्म में रख सकते थे?' फिर अपनी बात खत्म करते हुए आर्यन ने लिखा, 'बेशक, यह फिल्म देखने लायक है, लेकिन मेरे प्यारे लालेत्तन फैंस, थिएटर में जाने से पहले अपनी उम्मीदों को बाहर ही छोड़ देना। मैं अब भी नेल्सन का फैन हूं। अब भी रजनीकांत का फैन हूं। लेकिन हमेशा-हमेशा के लिए लालेत्तन का फैन रहूंगा।'

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