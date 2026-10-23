जेलर 2: राष्ट्रगान की जगह बज पड़ा फिल्मी गाना, तमिलनाडु के सिनेमाघर में फिल्म की स्क्रीनिंग पर मचा बवाल

अब तमिलनाडु के करूर में कोयंबटूर रोड पर स्थित अजंता एलोरा सिनेमाज में फिल्म को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, ऐसा आरोप है कि फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जा रहा था, लेकिन उस दौरान राष्ट्रगान की जगह एक फिल्मी गाना बजा दिया गया। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। फिल्म देखने आए लोगों ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताया है।

लोगों ने जाहिर की नाराजगी

आमतौर पर फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जब स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया गया, तो 'जन गण मन' की जगह एक फिल्मी गाना बजने लगा। अचानक हुई इस गलती से रजनीकांत के फैंस और थिएटर में मौजूद दूसरे दर्शक हैरान रह गए। कई लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लोगों ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर ऐसी गलती कैसे हुई।



सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'यह कैसी क्रूरता है।' वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'राष्ट्रीय ध्वज का अपमान।' वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले पर विवाद शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि यह घटना राष्ट्रगान और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान है। हालांकि, इस घटना को लेकर अभी तक थिएटर प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।