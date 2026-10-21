ओटीटी रिलीज: वीकएंड पर जमेगी मनोरंजन की महफिल; 'गजब रात' से 'दुनिया की ठांय ठांय' तक क्या-क्या लिस्ट में?

चार यार

वेब सीरीज ‘चार यार’ भी इस वीक दस्तक देगी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। यह दोस्तों पर आधारित है। इसमें गरीबी और क्राइम को साथ मिलाजुला कर दिखाया जाएगा। 'चार यार' में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाग मेहता अहम किरादारों में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा साथ ही साईं तम्हाणकर, सिकंदर खेर, दिब्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी अहम किरदार निभाते दिखाई देने वाले हैं। सीरीज 23 अक्तूबर 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। सीरीज का निर्देशन विनय वैकुल ने किया है।