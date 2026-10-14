जोया अख्तर: बहन के खास दिन पर फराह ने दी जन्मदिन की बधाई, भाई फरहान अख्तर पर लगाया यह इल्जाम

फिल्म निर्माता जोया अख्तर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर उनकी चचेरी बहन और निर्देशक फराह खान ने सोशल मीडिया पर फोटो स्टोरी लगा उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही एक मजेदार कैप्शन भी लिखा।

फराह ने जोया को किया विश

निर्देशक फराह खान ने जोया अख्तर को उनके बर्थडे की बधाई देते हुए स्टोरी साझा की। उन्होंने अपने और जोया की एक तस्वीर साझा की। इतना ही नहीं उन्होंने इन तस्वीरों में एक तस्वीर फरहान अख्तर के साथ थी। इसके कैप्शन में फराह ने लिखा, ‘फ्रू...अपनी बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें।’

विज्ञापन

इसके बाद दूसरी तस्वीर साझा की जिसमें वह और जोया नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में फराह ने लिखा, ‘चल...मैं खुद ही कर दूंगी। जन्मदिन मुबारक हो जोया। (यह फरहान ने मुझसे करवाया)'