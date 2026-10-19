दुर्गा पूजा: महाष्टमी पर सौरव गांगुली के घर पहुंचे राजकुमार राव, माता रानी के दरबार में टेका माथा

मां के पंडाल पहुंचीं रूपाली गांगुली

दुर्गा पूजा की धूम मुंबई में भी खूब देखने को मिलती है। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा उत्सव में शिरकत की। वे लाल रंग की साड़ी में ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आईं। माता रानी के पंडाल से उनका वीडियो सामने आया है।



सुमोना चक्रवर्ती का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्गा पूजा के अवसर पर अभिनेत्री धुनुची डांस करती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री खास पारंपरिक बंगाली अंदाज में नजर आ रही हैं।