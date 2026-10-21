दुर्गा पूजा: सिंदूर खेला उत्सव में जमकर नाचीं रुपाली गांगुली और तनीषा मुखर्जी, धूमधाम से दी माता रानी को विदाई

दशहरा के दिन मनाया जाता है सिंदूर खेला

बता दें कि दुर्गा पूजा में सिंदूर खेला उत्सव दशहरा के दिन मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन विजयादशमी पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ऐसे में विसर्जन से ठीक पहले सिंदूर खेला होता है। इस रस्म के दौरान शादीशुदा महिलाएं मां भवानी के मस्तक और चरणों में सिंदूर चढ़ाती हैं। इसके बाद आपस में सिंदूर लगाकर खेलते हुए एक-दूसरे के सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं।

