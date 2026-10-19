दलेर मेहंदी: धार्मिक आयोजन में शराब पीकर पहुंचे गायक? मंत्री ने फटकारा, कहा- आप बोल नहीं पा रहे गाएंगे क्या

राज्य कैबिनेट मंत्री बोले- क्या गाएंगे आप?

मंत्री ने न सिर्फ दलेर मेहंदी को गाना गाने से रोका, बल्कि उन्हें फटकार भी लगाई। मंत्री सुबोध उनियाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह धार्मिक आयोजन है। यहां शराब के नशे में परफॉर्म करना ठीक नहीं है। भाजपा मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर खड़े होकर ही कहा, 'यह मां दुर्गा की आराधना और नवरात्र का धार्मिक आयोजन है। पावन अवसर पर शराब के नशे में कार्यक्रम प्रस्तुत करना उचित नहीं है। आप शराब पीकर गाना गा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आपसे बोला तो जा नहीं रहा है, गाना क्या गाएंगे'।