बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद इस कार्यक्रम में दिखे जग्गू दादा, मुख्यमंत्री फडणवीस भी साथ नजर आए
Bappi Lahiri Marg Naming Ceremony: मुंबई में दिवंगत संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी के सम्मान में एक विशेष सड़क का नाम 'बप्पी लहिरी मार्ग' रखा गया है। इस मार्ग का आधिकारिक नामकरण और अनावरण आज 19 अक्तूबर 2026 को आयोजित किया गया। यहां कई सेलेब्स पहुंचे।
विस्तार
दिवंगत संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी के नाम पर मुंबई में एक सड़क का नामकरण किया गया है। इसका अनावरण आज सोमवार को किया गया। 'बप्पी लहिरी मार्ग' के नामकरण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उनके अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और जितेंद्र समेत कई सितारे भी नजर आए। सभी ने बप्पी दा को याद किया।
मुख्यमंत्री फडणवीस और जैकी श्रॉफ आए नजर
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता जैकी श्रॉफ 'बप्पी लाहिरी मार्ग' के नामकरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान गायिका और अभिनेत्री ईला अरुण भी नजर आईं।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: CM Devendra Fadnavis and Actor Jackie Shroff attends the naming ceremony of the 'Bappi Lahiri Marg.' https://t.co/El4Bx6OSwu— ANI (@ANI) October 19, 2026
सुनील शेट्टी बोले- 'यह बहुत साल पहले होना चाहिए था'
अभिनेता सुनील शेट्टी भी पहुंचे। उन्होंने बप्पी लहिरी को याद करते हुए कहा, 'यह बहुत साल पहले होना चाहिए था, लेकिन यह अब हुआ है। उनसे बड़ा और कौन है? यह मेरे लिए परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लगा'।
सुनील शेट्टी ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर कहा, 'टाइगर और जैकी श्रॉफ से दुनिया प्यार करती है तो जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है'।
#WATCH मुंबई: 'बप्पी लहिरी मार्ग' का नामकरण समारोह | अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, "यह बहुत साल पहले होना चाहिए था लेकिन यह अब हुआ है। उनसे बड़ा और कौन है। यह मेरे लिए परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लगा..." उन्होंने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर कहा, "टाइगर और जैकी श्रॉफ से दुनिया प्यार करती है तो जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 19, 2026
जितेंद्र बोले- 'मैंने बप्पी दा के साथ 40 फिल्में एक साथ कीं'
दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने बप्पी लहिरी को याद करते हुए कहा, 'हम दोनों पड़ोसी थे। मैंने बप्पी दा के साथ 40 फिल्में एक साथ कीं। एक के बाद एक। मेरे निर्देशक और प्रोड्यूसर बप्पी दा के साथ बहुत अच्छे थे।'
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On attending the naming ceremony of the 'Bappi Lahiri Marg', Actor Jeetendra says, "We were both neighbors. I have worked on 40 films with Bappi Da. My producers and directors were always very happy, because he provided both good service and good music. If you don’t provide good service, even if the music is good, it doesn’t really count for much... I am very happy that I’ve come to this function."— ANI (@ANI) October 19, 2026
गुलशन ग्रोवर बोले- 'वे लीजेंड थे'
नामकरण समारोह एक्टर गुलशन ग्रोवर भी शामिल हुए। उन्होने कहा, 'बप्पी दा सिनेमा, म्यूजिक और आर्ट में एक लीजेंड थे। उन्होंने बहुत नाम और तारीफ कमाई। उन्होंने बहुत ही अलग और अनोखा काम किया, इसलिए यह बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि उनके जैसे कलाकार को इस तरह से पहचान मिल रही है। पूरा परिवार गर्व और सम्मान की भावना से भरा हुआ है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा गाना है जो मुझे पसंद नहीं है'।
बता दें कि दिग्गज गायक संगीतकार बप्पी लाहिरी फरवरी 2022 में दुनिया को अलविदा कह गए थे।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On attending the naming ceremony of the 'Bappi Lahiri Marg', Actor Gulshan Grover says, "He is a legend—in cinema, music, and art; he has earned such immense renown and acclaim. He has produced pathbreaking, extraordinary work, so it is a matter of great pride and honor that an artist of his stature is being recognized in this way... The entire family is filled with a sense of pride and honor; many congratulations to them. I don’t think there’s a single song of his that I don’t like..."— ANI (@ANI) October 19, 2026