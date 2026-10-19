बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद इस कार्यक्रम में दिखे जग्गू दादा, मुख्यमंत्री फडणवीस भी साथ नजर आए

गुलशन ग्रोवर बोले- 'वे लीजेंड थे'

नामकरण समारोह एक्टर गुलशन ग्रोवर भी शामिल हुए। उन्होने कहा, 'बप्पी दा सिनेमा, म्यूजिक और आर्ट में एक लीजेंड थे। उन्होंने बहुत नाम और तारीफ कमाई। उन्होंने बहुत ही अलग और अनोखा काम किया, इसलिए यह बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि उनके जैसे कलाकार को इस तरह से पहचान मिल रही है। पूरा परिवार गर्व और सम्मान की भावना से भरा हुआ है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा गाना है जो मुझे पसंद नहीं है'।

बता दें कि दिग्गज गायक संगीतकार बप्पी लाहिरी फरवरी 2022 में दुनिया को अलविदा कह गए थे।



#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On attending the naming ceremony of the 'Bappi Lahiri Marg', Actor Gulshan Grover says, "He is a legend—in cinema, music, and art; he has earned such immense renown and acclaim. He has produced pathbreaking, extraordinary work, so it is a matter of great pride and honor that an artist of his stature is being recognized in this way... The entire family is filled with a sense of pride and honor; many congratulations to them. I don’t think there’s a single song of his that I don’t like..." — ANI (@ANI) October 19, 2026