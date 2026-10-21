एक्सक्लूसिव: टाइगर श्राॅफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड में डर का माहौल? मनोज बाजपेयी ने दिया जवाब; कही यह बात

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विज्ञापन अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। क्या वाकई फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल है? इस सवाल पर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अमर उजाला से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और इसकी बेहतर जानकारी संबंधित एजेंसियां दे सकती हैं।

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'टाइगर सुरक्षित हैं, यह सबसे अच्छी बात'

मनोज बाजपेयी ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइगर को कुछ नहीं हुआ और वह और उनके ड्राइवर सुरक्षित हैं। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। यह मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था का मामला है। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं तो एक अभिनेता हूं। इस सवाल का जवाब कानून-व्यवस्था से जुड़े लोग बेहतर तरीके से दे पाएंगे।'

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'मैं 1993 में आया हूं, पहले भी ऐसी घटनाएं देखी हैं'

इंडस्ट्री में डर के माहौल से जुड़े सवाल पर मनोज बाजपेयी ने अपने लंबे करियर का हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'आप मुझसे यह सवाल इसलिए नहीं पूछ सकतीं, क्योंकि मैं 1993 में आया हूं। हमने पहले भी अलग-अलग मौकों पर ऐसी घटनाएं होते देखी हैं। अगर यह सब दोबारा हो रहा है और इस तरह हो रहा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। भीड़ में मौजूद कोई भी व्यक्ति सामने आकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है।'

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'खुशी है कि जांच हो रही है'

अभिनेता ने आगे कहा कि इस मामले में कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'जैसा कि मैंने कहा, हम इस मामले के विशेषज्ञ नहीं हैं। कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं और हमें खुशी है कि वे इस मामले को देख रही हैं।'

