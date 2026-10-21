रामायण: शिव भक्ति में डूबा दिखा रावण, तांडव कर यश ने दिखाई लंकेश की पहली झलक, देखें नया वीडियो

फिल्म ‘रामायण’ के मेकर्स ने दशहरा को मौके पर अभिनेता यश को रावण के रूप में प्रस्तुत किया। रावण की शिव भक्ति पर आधारित इस वीडियो में फिल्म की रिलीज से पहले उनके किरदार के अलग-अलग रंगों को दिखाया गया है।

दशहरा पर सामने आई रावण की झलक

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में अभिनेता यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं ने दशहरा के अवसर पर उनके किरदार की नई झलक फैंस को दिखाई है। इस वीडियो को हिंदी में 'राइज ऑफ असुर' शीर्षक दिया गया है। इसमें यश बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिख रहे हैं। इस गाने का संगीत ए आर रहमान ने दिया है, डॉ. कुमार विश्वास ने गीत लिखे हैं और विशाल ददलानी ने हिंदी संस्करण को अपनी आवाज दी है।