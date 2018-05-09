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माधुरी के गाने पर दिल खोलकर नाचे अनिल कपूर, डांस देख रणवीर-सलमान-शाहरुख भी शर्माए

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 09 May 2018 09:03 AM IST
Sonam Kapoor Wedding
Sonam Kapoor Wedding
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सोनम कपूर की शादी के रिसेप्शन में पूरा बॉलीवुड उमड़ा। मगर पापा अनिल कपूर ने शाम लूट ली। स्टेज पर वह इतना नाचे कि शाहरुख खान, सलमान खान और रणवीर सिंह भी फेल हो गए। सूट-बूट में तैयार होकर अनिल कपूर पार्टी में पहुंचे तो थे, मगर जैसे ही महफिल सितारों से सजी, वह स्टेज पर पहुंचे और झक्कास ठुमके लगाए...
इसके बाद अपनी सुपरहिट को-स्टार माधुरी दीक्षित के गाने 'एक दो तीन' पर डांस किया। ठुमके लगाते वक्त उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि माधुरी और जैकलीन भी फीकी नजर आईं।
 

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