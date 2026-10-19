स्टूडेंट ऑफ द ईयर- आफ्टर डार्क: ग्लैमर के बीच मर्डर मिस्ट्री का खेल, कब रिलीज होगी शनाया की डेब्यू सीरीज?

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इस बार क्या होगा खास?

इस बार कहानी बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि वेब सीरीज के जरिए दिखाई जाएगी। खास बात यह है कि इस सीरीज में ग्लैमर और कॉलेज लाइफ के साथ-साथ एक डार्क कहानी भी देखने को मिलेगी। मेकर्स ने इस सीरीज का एलान कर दिया है। विज्ञापन



इसका नाम 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' रखा गया है। वहीं, शनाया कपूर इस सीरीज के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। सोमवार को मेकर्स ने इसका टीजर भी जारी कर दिया। इस बार कहानी बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि वेब सीरीज के जरिए दिखाई जाएगी। खास बात यह है कि इस सीरीज में ग्लैमर और कॉलेज लाइफ के साथ-साथ एक डार्क कहानी भी देखने को मिलेगी। मेकर्स ने इस सीरीज का एलान कर दिया है।इसका नाम 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' रखा गया है। वहीं, शनाया कपूर इस सीरीज के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। सोमवार को मेकर्स ने इसका टीजर भी जारी कर दिया।

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'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की पिछली फिल्मों में कॉलेज लाइफ, दोस्ती, प्यार, शानदार पार्टियों और ग्लैमर की झलक देखने को मिली थी। लेकिन 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' में कहानी का अंदाज बिल्कुल अलग होने वाला है। जानिए इस बार क्या होगा खास।