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स्टूडेंट ऑफ द ईयर- आफ्टर डार्क: ग्लैमर के बीच मर्डर मिस्ट्री का खेल, कब रिलीज होगी शनाया की डेब्यू सीरीज?

Mon, 19 Oct 2026 06:39 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 19 Oct 2026 06:39 PM IST
सार

Student of the Year After Dark: करण जौहर की पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने वाली है। लेकिन इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Student of the Year After Dark Announced Shanaya Kapoor To Make Her OTT Debut In Karan Johar Web Series
स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क - फोटो : इंस्टाग्राम @shanayakapoor02

विस्तार
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'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की पिछली फिल्मों में कॉलेज लाइफ, दोस्ती, प्यार, शानदार पार्टियों और ग्लैमर की झलक देखने को मिली थी। लेकिन 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' में कहानी का अंदाज बिल्कुल अलग होने वाला है। जानिए इस बार क्या होगा खास। 
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इस बार क्या होगा खास? 
इस बार कहानी बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि वेब सीरीज के जरिए दिखाई जाएगी। खास बात यह है कि इस सीरीज में ग्लैमर और कॉलेज लाइफ के साथ-साथ एक डार्क कहानी भी देखने को मिलेगी। मेकर्स ने इस सीरीज का एलान कर दिया है।
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इसका नाम 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' रखा गया है। वहीं, शनाया कपूर इस सीरीज के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। सोमवार को मेकर्स ने इसका टीजर भी जारी कर दिया।
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स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क - फोटो : इंस्टाग्राम @shanayakapoor02
ग्लैमर के साथ दिखेगा रहस्य और रोमांच
सीरीज के टीजर में शुरुआत में पार्टी और मस्ती से भरी दुनिया दिखाई देती है। लेकिन जल्द ही कहानी एक नया मोड़ लेती है और एक लड़की की जमी हुई लाश नजर आती है। टीजर के ये सीन दर्शाते हैं कि इस बार कहानी में रहस्य, रोमांच और कई अनसुलझे सवाल देखने को मिल सकते हैं।

देखें टीजर-

 

 

 

 

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कब रिलीज होगी सीरीज? 
  • शनाया कपूर के लिए यह सीरीज काफी खास होने वाली है।
  • वह 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के जरिए ओटीटी पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं।
  • इस वेब सीरीज को करण जौहर प्रोड्यूस करने वाले हैं, जबकि इसका निर्देशन रीमा माया करेंगी।
  • फिलहाल सीरीज की रिलीज डेट और बाकी कलाकारों से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।

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