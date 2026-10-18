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सैफ अली खान: छोटे नवाब ने साझा की बचपन की तस्वीर, पोस्ट देखकर करीना ने की तैमूर से की तुलना

Sun, 18 Oct 2026 07:40 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Sun, 18 Oct 2026 07:40 PM IST
सार

Saif Ali khan Post: सैफ अली खान ने अपने बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इसी के साथ उन्होंने पोस्ट के साथ एक प्यारे से कैप्शन में फोटो लेने की जगह और कपड़ों के बारे में भी बताया।

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saifalikhan shared his childhood photo on social media wife kareena kapoor compared with her son
सैफ अली खान, तैमूर अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता सैफ अली खान ने कुछ दिनों पहले ही अपना इंस्टाग्राम डेब्यू किया है। इसके बाद से ही वह लगातार कई पोस्ट फैंस के साथ साझा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बचपन की तस्वीर फैंस के साथ शेयर की। जानें क्या है पोस्ट…

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क्या है सैफ की पोस्ट में खास? 
सैफ अली खान ने अपने नए नवेले इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बचपन की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में वह 6-7 साल के दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं इसके साथ उन्होंने एक कैप्शन में लिखा, ‘क्या यह मैं हूं… 1975 बॉम्बे में, कारमाइकल रोड में मां के घर की छत पर अपनी फेवरेट शर्ट में’ पुरानी होने के कारण तस्वीर थोड़ी धुंधली है मगर इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैफ की यादें ताजा हैं।

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सैफ और तैमूर - फोटो : सोशल मीडिया

बेबो और सोनम ने की टिम से तुलना? 
सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने पति की इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘क्या यह टिम (तैमूर) है’ वहीं अभिनेत्री सोनम कपूर ने लिखा, ‘टिम बिल्कुल आपकी तरह दिखता है।’ दोनों ही एक्ट्रसेस ने सैफ के लुक की तुलना तैमूर से की।


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यूजर्स ने किये मजाकिया कमेंट
सैफ अली खान की पोस्ट पर यूजर्स मे जबरदस्त कमेंट किये। ज्यादातर यूजर्स ने सैफ का घी वाला किस्सा याद किया। एक यूजर ने लिखा, ‘बचपन से घी खाते आ रहे।’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘हाय सैफ आपको घी मिला या नहीं।’ वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ‘बचपन से ही घी भरा रहता है।’ यह सभी कमेंट सैफ के घी पर दिये बयान के बाद यूजर्स ने लिखे, जिसमें सैफ ने कहा था की उन्हें केबीसी को दौरान जीता हुआ घी का दो साल का भंडार आज तक नहीं मिला। 





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