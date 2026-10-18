सैफ अली खान: छोटे नवाब ने साझा की बचपन की तस्वीर, पोस्ट देखकर करीना ने की तैमूर से की तुलना

यूजर्स ने किये मजाकिया कमेंट

सैफ अली खान की पोस्ट पर यूजर्स मे जबरदस्त कमेंट किये। ज्यादातर यूजर्स ने सैफ का घी वाला किस्सा याद किया। एक यूजर ने लिखा, ‘बचपन से घी खाते आ रहे।’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘हाय सैफ आपको घी मिला या नहीं।’ वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ‘बचपन से ही घी भरा रहता है।’ यह सभी कमेंट सैफ के घी पर दिये बयान के बाद यूजर्स ने लिखे, जिसमें सैफ ने कहा था की उन्हें केबीसी को दौरान जीता हुआ घी का दो साल का भंडार आज तक नहीं मिला।











