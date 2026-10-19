25 years of RHTDM: दर्शकों के दिल में पूरे हुए 25 साल; दीया-माधवन ही नहीं, जैकी भगनानी भी थे फिल्म का हिस्सा

म्यूजिक के लिए थोड़ी दीवानगी थोड़ी स्ट्रेटजी

फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' की खासियत कहानी के अलावा उसका म्यूजिक भी है। फिल्म रिलीज हुए कई साल बीत गए, सुनने वालों ने कैसट से सीडी और अब मोबाइल के ऑडियो तक पहुंच गए मगर फिल्म के गानें आज भी वहीं मिठास रखते हैं। इसके लिए फिल्म रिलीज के साथ मेकर्स ने एक रणनीति भी अपनाई थी। उन्होंने मुख्य ऑडियो के साथ एक और कैसेट जारी की, जिसमें 4 अलग-अलग टाइटल ट्रैक (गानों के वर्जन) थे। दर्शकों को टीवी पर अपना पसंदीदा ट्रैक चुनने और सही अनुमान लगाने पर बड़े इनाम जीतने का मौका दिया गया था, जिससे यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुई।