Is 31 August, Mard ko Dard hoga. Stree aa rahi hai! https://t.co/hhKUShPr9j #OStree31stAugKoAana@MaddockFilms #DineshVijan @ShraddhaKapoor @amarkaushik #RajAndDk @rajndk @krishdk pic.twitter.com/IhjYM7Z2dm— Rajkummar Rao (@RajkummarRao) June 6, 2018
Stree ke baare mein zyada nahi jaanta hoon, bas sab kehte hain aa rahi hai woh. #OStree31stAugKoAana@MaddockFilms #DineshVijan @ShraddhaKapoor #PankajTripathi @amarkaushik #RajAndDk @rajndk @krishdk pic.twitter.com/DQ1Q2PsnUu— Rajkummar Rao (@RajkummarRao) June 6, 2018
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फिल्म से जुड़ा विद्युत जामवाल का फोटो सोशल मीडिया में खासा वायरल हो रहा है।
6 जून 2018