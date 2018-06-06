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कमजोर दिल वाले न देखें फिल्म 'स्त्री' का टीजर, डर के साए में है पूरा गांव

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 06 Jun 2018 07:21 PM IST
स्त्री
स्त्री
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बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'स्त्री' का पोस्टर और टीजर बुधवार को जारी किया गया। इस फिल्म में राजकुमार राव एक अलग ही अंदाज में दिखाई देंगे। फिल्म का टीजर बेहद डराने वाला लग रहा है। 
टीजर में एक साये के डर से हर घर के बाहर लिखा है, 'ओ स्त्री कल आना।' टीजर शेयर करते हुए राजकुमार राव ने लिखा, 'स्त्री के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, बस सब कहते हैं आ रही है वो।
दिनेश विजान की इस फिल्म में राजकुमार राव की जोड़ी पहली बार श्रद्धा कपूर के साथ दिखाई देगी। फिल्म का टीजर पोस्ट करते हुए श्रद्धा ने लिखा है, '31 अगस्त, रात के अंधेरे में कोई तुम्हें ढूंढता आ रहा है। देखो कौन है।'
 



बता दें, श्रद्धा इन दिनों सानिया नेहवाल की जिंदगी पर बन रही बायोपिक फिल्म और शाहिद कपूर के साथ 'बत्ती गुल मीटर चालू' की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं, राजकुमार राव एक्ट्रेस कंगना रनोट के साथ 'मेंटल' और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ 'फन्ने खां' में दिखाई देंगे।
 

 
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