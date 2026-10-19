टाइगर की अगली फिल्म कौन सी?: नुसरत भरुचा के चोटिल होने पर अटकी; प्रोड्यूसर विक्की जैन ने दी यह जानकारी

अफवाहों पर भी की बात

विक्की जैन ने आगे अपनी बातचीत में कहा कुछ कलाकारों को उनके प्रोडक्शन पार्टनर्स से समय पर भुगतान न करने के कथिक आरोप लगाए थे। इस पर विक्की ने कहा, ‘भुगतान की तारीखों को लेकर कुछ भ्रम था, लेकिन अब सभी लंबित भुगतान पूरे हो चुके हैं। मैं फिल्म के निर्माण को लेकर काफी खुश हूं। मेरी पत्नी अंकिता फिल्म इंडस्ट्री से हैं और वह मेरा पूरा समर्थन कर रही हैं।’



जन्मदिन के दिन लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस

विक्की जैन ने बीते 01 अगस्त को जन्मदिन के खास मौके पर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। उनके 'VJ Frames' नाम से प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। इस एक्शन फ्रैंचाइजी के निर्देशन की जिम्मेदारी रेमो डिसूजा संभालेंगे।