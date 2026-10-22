फिल्म प्रमोशन से दूर नुसरत: मनोज बाजपेयी ने की जल्द ठीक होने की कामना, बोले- उनका नंबर मांगना अजीब लगता

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मनोज बाजपेयी इन दिनों फिल्म 'गजब रात' के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं। वहीं फिल्म की अभिनेत्री नुसरत भरूचा अपने साथ बाली में हुए हादसे के बाद आराम कर रहीं हैं। इस पर अमर उजाला से बातचीत में एक्टर ने काफी कुछ कहा। जानें क्या बोले मनोज...अभिनेता मनोज बाजपेयी से नुसरत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। मनोज ने कहा, 'मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दुर्भाग्य से, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सच कहूं तो मुझे किसी से उनका नंबर मांगना बहुत अजीब लग रहा था। वह एक लड़की हैं और उनकी अपनी एक स्पेस है। लेकिन मैं उनके लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजता हूं।'बता दें कि ‘गजब रात’ की प्रमोशनल गतिविधियों में नुसरत के अलावा अक्षय ओबेरॉय, कीकू शारदा और अदिति संध्या शर्मा भी शामिल नहीं हैं। बातचीत के दौरान मनोज ने इन कलाकारों के काम की भी तारीफ की।