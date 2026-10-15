हॉरर फिल्म: डराने को तैयार हैं कृति सेनन, दर्शकों को दिखाएंगी खौफनाक मंजर; मैडॉक के साथ होगी अगला प्रोजेक्ट

अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म ‘भेड़िया’ के बाद अब एक दूसरी हॉरर फिल्म में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर होगा होगा। फिलहाल फिल्म से सिर्फ कृति के जुड़ने की जानकारी सामने आई है।

विज्ञापन





सिर्फ हॉरर पर बनेगी फिल्म

अभिनेत्री कृति सेनन की यह आगामी फिल्म पूरी तरह से हॉरर को केंद्र में रख कर निर्देशित की जाएगी। बीते कुछ समय से बॉलीवुड में ज्यादातर हॉरर कॉमेडी बेस्ड फिल्मों का निर्माण हुआ है। मगर यह फिल्म पूरी तरह से दर्शकों का सामना डर से कराएगी। हालांकि फिल्म की शूटिंग या कहानी को लेकर कोई भी हिंट मेकर्स ने नहीं दी।