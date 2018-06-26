करिश्मा का जन्मदिन मनाने लंदन पहुंचा कपूर खानदान, केक देख तैमूर की हुई ऐसी हालत

Veeres @sonamkapoor and Kareena Kapoor Khan celebrates lolo @therealkarismakapoor birthday in london.. ❤ Follow 👉 @fablifestyle.in for more updates.. ✔ . . . . . #kareenakapoorkhan #kareenakapoor #kareena #bebo #karishmakapoor #lolo #happybirthdaytoyou #HappyBirthday #celebstyle #happybirthday🎂 #Bollywood #instabollywood #bollywoodstyle #bollywoodstar #bollywoodactress #london #Taimurali #TaimurAliKhan #SonamKapoor #sonamkapoorfan #sonamkapoorfc #beautyqueens #sonamkapoorahuja #bebo #kareenakapoorfans #TheFabApp #FabOccasions #FabLifestyle #likeforlike #followforfollow
Karishma's birthday bash...with Saif Ali Khan, Sonam Kapoor and Kareena Kapoor. #saifalikhan #karishmakapoor #kareenakapoor #kareenakapoorkhan #sonamkapoor #RedCarpetNewz #Bollywood #India #bollywoodmovies #Desi #BollywoodActress #Mumbai #BollywoodFashion #BollywoodStyle #BollywoodMovie #bollywoodFilms #bollywoodnews #BollywoodActor #Bollywoodcelebrities #HindiMovies #BollywoodNews #HindiCinema #movies Follow us for more Bollywood news @RedCarpetNewz
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राजकुमार राव और कंगना रनौत स्टारर फिल्म 'मेंटल है क्या' में अब जिमी शेरगिल की एंट्री हो गई है। निर्माता एकता कपूर और शैलेष आर सिंह की इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लंदन में हो रही है।
26 जून 2018