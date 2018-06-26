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करिश्मा का जन्मदिन मनाने लंदन पहुंचा कपूर खानदान, केक देख तैमूर की हुई ऐसी हालत

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 26 Jun 2018 01:08 PM IST
karishma kapoor
karishma kapoor
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बॉलीवुड की लोलो यानी कि करिश्मा कपूर ने हाल ही में अपना 44वां जन्मदिन मनाया है। करिश्मा के इस दिन को खास बनाने के लिए कपूर खानदान ने खास प्लानिंग की थी और सभी लंदन पहुंचे।
 

जन्मदिन की तस्वीरों को करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वह पूरे परिवार के साथ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में करिश्मा, उनके दोनों बच्चे, सैफ, करीना कपूर, बबिता, सोनम कपूर के साथ नन्हें तैमूर भी हैं। करिश्मा के बर्थडे पर सभी लोग पिकनिक पर गए और वहीं पर लोलो का जन्मदिन मनाया गया।
 

इस मौके पर कपूर खानदान ने करिश्मा के लिए स्पेशल केक बनाया था जो कि डोनट्स से बना हुआ था। वायरल तस्वीरों में जहां सभी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं तैमूर की निगाहें लगातार केक को देख रही हैं। 

90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा जब तक बॉलीवुड में रहीं सिल्वर स्क्रीन पर छाई रहीं। कपूर खानदान से ताल्लुक होने के बावजूद करिश्मा को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो करिश्मा अपने ब्वॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल से शादी करना चाहती है। 
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karishma kapoor kareena kapoor taimur

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