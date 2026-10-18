सुजॉय घोष: कम बजट के चलते असली दुर्गा पंडाल में शूट हुआ था ‘कहानी’ का सीन, निर्देशक ने सुनाया यादगार किस्सा

'कहानी' के लिए वापस गए कोलकाता

साल 2012 में फिल्म 'कहानी' की शूटिंग के लिए वापस कोलकाता वापस गए। उन्होंने 64 दिनों में फिल्म पूरी की, सड़कों पर, मेट्रो स्टेशनों पर, ट्राम डिपो में और यहां तक कि एक असली पंडाल में भी गुरिल्ला शैली में शूटिंग की। इस पर सुजॉय ने कहा, ‘चूंकि हमारे पास दुर्गा पूजा को पर्दे पर हूबहू दिखाने का बजट नहीं था, इसलिए हमने बालीगंज कल्चरल से उन पांच दिनों में सब कुछ फिल्माने की अनुमति ली। लोग, भीड़, सिंदूर खेला (सिंदूर लगाना) की रस्म सब असली थे, और उनके बीच अविश्वसनीय रूप से साहसी विद्या बालन भी थीं। यह थका देने वाला था, लेकिन शूटिंग में बहुत मजा आया।’