रामायण एडवांस बुकिंग: पहले ही दिन रणबीर की फिल्म ने पार किया इतने करोड़ का आंकड़ा, कहां बिकी सबसे महंगी टिकट?

कितनी हुई फिल्म की प्री- बुकिंग फिल्म ‘रामायण’ ने पूरे भारत में एक दिन से भी कम समय में 4.88 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की लगभग 85,000 टिकट बिक चुके हैं। वहीं मुंबई के थिएटर्स में रिक्लाइनर सीटों की कीमत पहले से ही 2,770 रुपये तक पहुंच गई है।

नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का जलवा फिल्म रिलीज के पहले ही दिखने लगा है। फिल्म की प्री बुकिंग में मेकर्स ने शुरू कर दी है। एक दिन से भी कम समय में फिल्म जल्द ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। जानें कितनी हुई प्री बुकिंग…

दिल्ली और मुंबई की कमाई कितनी? देश में फिलहाल दिल्ली एनसीआर में एडवांस बुकिंग सबसे तेजी से चल रही है। राजधानी में 18,674 टिकटों से 1.42 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। वहीं मुंबई में 14,823 टिकटों से 1.01 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जबकि पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु में भी अच्छी कमाई हुई है। सबसे ज्यादा कमाई हिंदी संस्करण की रही, जिसने 4.62 करोड़ रुपये कमाए। डब किए गए कन्नड़ संस्करण ने 24.92 लाख रुपये और तेलुगु संस्करण ने 47,400 लाख रुपये कमाए।

कब शुरू हुई एडवांस बुकिंग? फिल्म की 5 नवंबर को रिलीज होने से दो सप्ताह से अधिक समय पहले, मंगलवार को बुकिंग शुरू हो गई। खबरों के अनुसार, धर्मा प्रोडक्शंस और प्रदर्शकों के बीच वितरण हिस्सेदारी को लेकर विवाद के कारण शुरुआत में बुकिंग धीमी रही, लेकिन बाद में निर्माताओं ने देश भर में बुकिंग शुरू होने की घोषणा कर दी

'जेलर 2' की कितनी थी एडवांस बुकिंग मे कमाई?

फिल्म 'जेलर 2' ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में ग्रॉस 27 करोड़ रुपये की कमाई की थी । वहीं रिलीज से चार दिन पहले तक रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने दुनियाभर में एडवांस बुकिंग से 22.32 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कमाई विदेशों से हुई है। विदेशी बाजारों से फिल्म को 17 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं। घरेलू मार्केट में फिल्म ने अब तक 5.32 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें से 3.84 करोड़ रुपये अकेले ओपनिंग डे पर कमाए गए, जिसमें चेन्नई 2.50 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे रहा।