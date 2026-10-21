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रामायण एडवांस बुकिंग: पहले ही दिन रणबीर की फिल्म ने पार किया इतने करोड़ का आंकड़ा, कहां बिकी सबसे महंगी टिकट?

Wed, 21 Oct 2026 02:04 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Wed, 21 Oct 2026 02:04 PM IST
सार

 Film Ramayan Advance Booking: रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामयण’ ने प्री-बुकिंग में अपनी प्री बुकिंग में काफी दम दिखाया है। एक ही दिन के बुकिंग कलेक्शन में फिल्म ओपनिंग डे में करोड़ो की कमाई करती दिख रही है।

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Film Ramayan Advance Booking crossed 4 crores with in first day
फिल्म 'रामायण' की कमाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का जलवा फिल्म रिलीज के पहले ही दिखने लगा है। फिल्म की प्री बुकिंग में मेकर्स ने शुरू कर दी है। एक दिन से भी कम समय में फिल्म जल्द ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। जानें कितनी हुई प्री बुकिंग…

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कितनी हुई फिल्म की प्री- बुकिंग 
फिल्म ‘रामायण’ ने पूरे भारत में एक दिन से भी कम समय में 4.88 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की लगभग 85,000 टिकट बिक चुके हैं। वहीं मुंबई के थिएटर्स में रिक्लाइनर सीटों की कीमत पहले से ही 2,770 रुपये तक पहुंच गई है।

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Film Ramayan Advance Booking crossed 4 crores with in first day
फिल्म रामायण - फोटो : सोशल मीडिया

दिल्ली और मुंबई की कमाई कितनी?
देश में फिलहाल दिल्ली एनसीआर में एडवांस बुकिंग सबसे तेजी से चल रही है। राजधानी में 18,674 टिकटों से 1.42 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। वहीं मुंबई में 14,823 टिकटों से 1.01 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जबकि पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु में भी अच्छी कमाई हुई है। सबसे ज्यादा कमाई हिंदी संस्करण की रही, जिसने 4.62 करोड़ रुपये कमाए। डब किए गए कन्नड़ संस्करण ने 24.92 लाख रुपये और तेलुगु संस्करण ने 47,400 लाख रुपये कमाए।

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Film Ramayan Advance Booking crossed 4 crores with in first day
रामायण - फोटो : यूट्यूब@@WorldOfRamayana

कब शुरू हुई एडवांस बुकिंग? 
फिल्म की 5 नवंबर को रिलीज होने से दो सप्ताह से अधिक समय पहले, मंगलवार को बुकिंग शुरू हो गई। खबरों के अनुसार, धर्मा प्रोडक्शंस और प्रदर्शकों के बीच वितरण हिस्सेदारी को लेकर विवाद के कारण शुरुआत में बुकिंग धीमी रही, लेकिन बाद में निर्माताओं ने देश भर में बुकिंग शुरू होने की घोषणा कर दी

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जेलर 2 - फोटो : यूट्यूब
'जेलर 2' की कितनी थी एडवांस बुकिंग मे कमाई?
फिल्म  'जेलर 2' ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में ग्रॉस 27 करोड़ रुपये की कमाई की थी । वहीं  रिलीज से चार दिन पहले तक रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने दुनियाभर में एडवांस बुकिंग से 22.32 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कमाई विदेशों से हुई है। विदेशी बाजारों से फिल्म को 17 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं। घरेलू मार्केट में फिल्म ने अब तक 5.32 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें से 3.84 करोड़ रुपये अकेले ओपनिंग डे पर कमाए गए, जिसमें चेन्नई 2.50 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे रहा। 
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