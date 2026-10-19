1920 कोल्ड विंटर: ठंड में लिपटकर दस्तक देगा डर; अहान शेट्टी की फिल्म का टीजर रिलीज, क्या हैं डायरी के राज?

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी जल्द विक्रम भट्ट की फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म ‘1920 कोल्ड विंटर’ का टीजर मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए रिलीज किया। इस वीडियो में इश्क है, जुनून है, तड़प है और सबसे ज्यादा डर है। जानें कैसा है ट्रेलर?

क्या है फिल्म के ट्रेलर में खास?

फिल्म ‘1920 कोल्ड विंटर’ के लगभग 3 मिनट 20 सेकेंड के इस ट्रेलर में काफी कुछ बताया गया है। वीडियो की शुरुआत एक लड़की की डायरी से होती है। वह एक जगह परबतगंज का नाम लेती है। यहीं से शुरु होता है खौफ का मंजर जहां तीन आत्मा अपने अपने अस्तित्व और रहस्यों के बीच फंसी हुई हैं। एक लड़का जो उस लड़की से प्यार करता है जो इन सब चीजों से बुरी तरह परेशान हो रही है। अपने साथ होने वाली रोज की घटनाएं वह डॉयरी में लिखती जा रही है। फिल्म में अहान शेट्टी, अन्यासिंह और लारिसा बोनेसी मुख्य किरदारों में हैं।