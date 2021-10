Drugs Case: फिलहाल जेल में ही रहेंगे अभिनेता अरमान कोहली, एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में अरमान कोहली के साथ गिरफ्तार दो और लोगों को भी जमानत नहीं मिली है। दरअसल, एनसीबी को अरमान कोहली के जुहू स्थिति घर से छापेमारी के दौरान कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे। जिसके बाद ड्रग्स रखने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 28 अगस्त को एनसीबी ने हाजी अली के पास छापेमारी में एक बड़े ड्रग पेडलर अजय राजू सिंह को पकड़ा था।

Mumbai | Special NDPS Court rejects bail plea of Armaan Kohli (in file pic) and two others in a drugs case pic.twitter.com/JYjHwx4LI4