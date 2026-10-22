उड़ता तीर: भाई के साथ नजर आईं सारा, स्टाइलिश अंदाज में आयुष्मान ने की एंट्री; स्क्रीनिंग में पहुंचे ये सितारे

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फिल्म की स्क्रीनिंग में मुख्य कलाकार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान पहुंचें हैं। दोनों ने कैमरे के साथ पोज दिए। कलाकारों की टी-शर्ट पर उड़ता तीर लिखा हुआ था।इवेंट में सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ पहुंचीं। उन्होंने कैमरे के सामने सबसे पहले अपने भाई के साथ पोज दिए।इवेंट में ब्लैक आउटफिट में सारा अली खान काफी खूबसूरत लग रही थीं। कैमरे के सामने पोज देते हुए अभनेत्री काफी खुश और उत्साहित लग रही थीं। उन्होंने कैमरामैन का अभिवादन भी किया।आयुष्मान खुराना ने इवेंट में स्टाइलिश अंदाज में एंट्री ली। वह ब्लैक आउटफिट में नजर आए। उन्होंने चश्मे से अपने लुक को पूरा किया। अभिनेता कैमरे के सामने पोज देते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए।