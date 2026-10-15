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बिग बॉस 20: नकुल ढुल के समर्थन में उतरीं शिल्पा शिंदे, शो में वापस एंट्री करवाने की रखी मांग; शेयर किया पोस्ट

Thu, 15 Oct 2026 03:42 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 15 Oct 2026 03:42 PM IST
सार

Bigg Boss 20: बीते एपिसोड में नकुल और गुल्लू के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके बाद नकुल को घर से निकाल दिया गया। अब एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने इस मामले पर नकुल का समर्थन किया है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Bigg Boss 20 Shilpa Shinde Supports Nakuul Dhull After His Eviction Says Bring Him Back
शिल्पा शिंदे ने किया नकुल का समर्थन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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शो 'बिग बॉस 20' में हाल के दिनों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। शो में वाइल्डकार्ड के जरिए आए नकुल ढुल ने बीते एपिसोड में गुल्लू से लड़ाई की थी, जिसके बाद बिग बॉस ने कड़ा एक्शन लेते हुए नकुल को घर से बेघर कर दिया। अब इस पूरे मामले पर शिल्पा शिंदे ने अपनी राय दी है। 
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शिल्पा शिंदे ने क्या कहा? 
नकुल को बिग बॉस से निकालने के बाद शिल्पा इस निर्णय से नाखुश नजर आईं। शिल्पा ने एक पोस्ट शेयर कर इस निर्णय का विरोध जताया है। पोस्ट के कैप्शन में शिल्पा ने लिखा, 'उसे वापस लाओ..उसने मारा नहीं है सिर्फ धक्का दिया है। ऐसा बिग बॉस में बहुत बार हुआ है। इसके अलावा उन्होंने जो फोटो शेयर की है, उसमें भी लिखा कि उन्हें वापस लाओ, क्योंकि वो पूरी तरह गलत नहीं हैं। 
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यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन 
शिल्पा की इस पोस्ट पर यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आए हैं। कुछ लोगों ने शिल्पा की पोस्ट का सपोर्ट किया। एक यूजर ने लिखा, 'नकुल को वापस लाओ, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'शिल्पा जी आप बिलकुल सही कह रही हैं।'

वहीं कुछ ने बिग बॉस के निर्णय को सही बताया। एक यूजर ने लिखा, 'नहीं वो काफी नेगेटिव और इरिटेटिंग हैं। उन्हें बाहर ही रहने दो।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'शिल्पा मैम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।'

शिल्पा का पोस्ट-

 

 

 

 

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Bigg Boss 20 Shilpa Shinde Supports Nakuul Dhull After His Eviction Says Bring Him Back
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम @jiohotstarreality
कैसे हुई थी नकुल और गुल्लू के बीच लड़ाई 
दरअसल, काजी मजाक-मस्ती में स्काउट के कान में थूक देते हैं। इसके बाद जब स्काउट अकेले होते हैं, तो नकुल जाकर उनसे कहते हैं कि काजी वहां दूसरी ओर बता रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे कान में थूक दिया। इसके बाद स्काउट नकुल को लेकर इस बात को क्लियर करने जाते हैं।

जब स्काउट काजी से इस बारे में पूछते हैं, तो काजी कह देते हैं कि सब मजाक में था। लेकिन नकुल इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। इस बीच काजी गुल्लू से कहते हैं कि सब मजाक में था, तुम नकुल को समझाओ। इस पर नकुल कहते हैं कि वो मुझे क्या समझाएगा।

इसके बाद गुल्लू नकुल से कहते हैं कि क्यों बात बढ़ा रहे हो। तो नुकल कहते हैं कि मैं तो बढ़ाऊंगा। इसके बाद नकुल गुल्लू से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई की स्थिति बन जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि घरवालों को बीच-बचाव करने के लिए आना पड़ता है। 

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