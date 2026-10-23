उड़ता तीर एक्स रिव्यू: 'इसके आगे धुरंधर भी फेल है', यूजर्स ने आयुष्मान खुराना की फिल्म पर दी ऐसी प्रतिक्रिया
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 23 Oct 2026 01:26 PM IST
सार
- Udta Teer X Review: आज 23 अक्तूबर को फिल्म 'उड़ता तीर' रिलीज हो गई है।
- सोशल मीडिया पर यूजर्स इस फिल्म को लेकर अपने हिसाब से रिव्यू लिख रहे हैं।
- इस खबर में जानिए कि यह फिल्म दर्शकों को कैसी लगी है।
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विस्तार
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की अदाकारी वाली फिल्म 'उड़ता तीर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कई दर्शकों ने फिल्म का पहला शो देखा और सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा है। फिल्म को दर्शकों से मिलेजुले रिव्यू मिल रहे हैं। इस खबर में जानिए दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगी।
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Udta Teer Review: क्या जासूसी और कॉमेडी के खेल में निशाने पर लगेगा आयुष्मान का तीर? या रास्ते में भटक जाएगा
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यूजर को पसंद आई फिल्म की कॉमेडी
कई यूजर्स को फिल्म 'उड़ता तीर' अच्छी लगी है। एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, ''उड़ता तीर' बहुत अच्छी फिल्म है। यह दूसरी बेवकूफी वाली बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं है।'
यूजर ने धुरंधर से की तुलना
एक एक्स यूजर को यह फिल्म इतनी पसंद आई है कि उसने इसकी तुलना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से कर दी है। उसने लिखा, 'हंस-हंस के पागल हो जाओगे। इसके आगे धुरंधर भी फेल है।'
यूजर को कैसी लगी कहानी?
एक एक्स यूजर को फिल्म की कहानी पसंद आई है। उसने एक्स पर लिखा, 'इसमें भरपूर कॉमेडी है। कहानी आपको बांधे रखती है और क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार है। यह पूरी तरह से मनोरंजन करने वाली एक बेहतरीन फिल्म है।'
क्या हिट होगी फिल्म?
एक यूजर ने कहा कि यह फिल्म जरूर हिट होगी। एक और यूजर ने फिल्म में अच्छी कॉमेडी की तारीफ की है। एक और यूजर ने लिखा 'यह बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को ज्यादातर 4 रेटिंग मिल रही है।'
यूजर को पसंद नहीं आई फिल्म
कुछ यूजर्स को यह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। एक यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा 'यह एक जासूसी कॉमेडी फिल्म है, जो बार-बार अपनी ही पहचान में सेंध लगाती है।'
यूजर ने बताया चापलूसी भरी फिल्म
एक एक्स यूजर ने फिल्म को रीढ़हीन और चापलूसी भरी फिल्म बताया है। उन्होंने इस पर निराशा जताई है।
कई यूजर्स को फिल्म 'उड़ता तीर' अच्छी लगी है। एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, ''उड़ता तीर' बहुत अच्छी फिल्म है। यह दूसरी बेवकूफी वाली बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं है।'
यूजर ने धुरंधर से की तुलना
एक एक्स यूजर को यह फिल्म इतनी पसंद आई है कि उसने इसकी तुलना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से कर दी है। उसने लिखा, 'हंस-हंस के पागल हो जाओगे। इसके आगे धुरंधर भी फेल है।'
यूजर को कैसी लगी कहानी?
एक एक्स यूजर को फिल्म की कहानी पसंद आई है। उसने एक्स पर लिखा, 'इसमें भरपूर कॉमेडी है। कहानी आपको बांधे रखती है और क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार है। यह पूरी तरह से मनोरंजन करने वाली एक बेहतरीन फिल्म है।'
क्या हिट होगी फिल्म?
एक यूजर ने कहा कि यह फिल्म जरूर हिट होगी। एक और यूजर ने फिल्म में अच्छी कॉमेडी की तारीफ की है। एक और यूजर ने लिखा 'यह बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को ज्यादातर 4 रेटिंग मिल रही है।'
यूजर को पसंद नहीं आई फिल्म
कुछ यूजर्स को यह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। एक यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा 'यह एक जासूसी कॉमेडी फिल्म है, जो बार-बार अपनी ही पहचान में सेंध लगाती है।'
यूजर ने बताया चापलूसी भरी फिल्म
एक एक्स यूजर ने फिल्म को रीढ़हीन और चापलूसी भरी फिल्म बताया है। उन्होंने इस पर निराशा जताई है।
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क्या है फिल्म की कहानी?
- बता दें कि फिल्म 'उड़ता तीर' में दिखाया गया है कि एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन पर आता है।
- एक हादसे में उसकी याददाश्त चली जाती है।
- इसके बाद वह भारत के प्रति देशभक्ति दिखाने लगता है इस बीच पाकिस्तानी अधिकारी चिंता में पड़ जाते हैं।
- फिल्म में कॉमेडी के डोज हैं।