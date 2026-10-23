उड़ता तीर एक्स रिव्यू: 'इसके आगे धुरंधर भी फेल है', यूजर्स ने आयुष्मान खुराना की फिल्म पर दी ऐसी प्रतिक्रिया

कई यूजर्स को फिल्म 'उड़ता तीर' अच्छी लगी है। एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, ''उड़ता तीर' बहुत अच्छी फिल्म है। यह दूसरी बेवकूफी वाली बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं है।'एक एक्स यूजर को यह फिल्म इतनी पसंद आई है कि उसने इसकी तुलना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से कर दी है। उसने लिखा, 'हंस-हंस के पागल हो जाओगे। इसके आगे धुरंधर भी फेल है।'एक एक्स यूजर को फिल्म की कहानी पसंद आई है। उसने एक्स पर लिखा, 'इसमें भरपूर कॉमेडी है। कहानी आपको बांधे रखती है और क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार है। यह पूरी तरह से मनोरंजन करने वाली एक बेहतरीन फिल्म है।'एक यूजर ने कहा कि यह फिल्म जरूर हिट होगी। एक और यूजर ने फिल्म में अच्छी कॉमेडी की तारीफ की है। एक और यूजर ने लिखा 'यह बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को ज्यादातर 4 रेटिंग मिल रही है।'कुछ यूजर्स को यह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। एक यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा 'यह एक जासूसी कॉमेडी फिल्म है, जो बार-बार अपनी ही पहचान में सेंध लगाती है।'एक एक्स यूजर ने फिल्म को रीढ़हीन और चापलूसी भरी फिल्म बताया है। उन्होंने इस पर निराशा जताई है।