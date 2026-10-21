दलेर मेहंदी विवाद: अनुपम ने किया सिंगर का समर्थन, शेयर किया पोस्ट; सोना महापात्रा ने सामने रखा दूसरा पक्ष

उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दलेर मेहंदी के प्रदर्शन को लेकर बीते दिनों काफी विवाद हुआ। इसके बाद कई फिल्म इंडस्ट्री से कई सेलेब्स सिंगर के सपोर्ट में उतरे। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए दलेर का समर्थन किया है। वहीं सिंगर सोना मोहपात्रा ने इस विवाद का दूसरा पक्ष रखा है। जानें क्या लिखा अनुपम और सोना ने…

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क्या है अनुपम का पोस्ट?

सिंगर दलेर मेहंदी पर उत्तराखंड के एक कार्यक्रम के दौरान असहज हो जाने के आरोप लगाए गए। इस पर अनुपम खेर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान लिखा, ‘मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मंत्री इ जी से मंच पर बात कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने उनसे बात की, वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं दलेर जी को कई साल से जानता हूं। मुझे यह भी पता है कि उनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं है।'