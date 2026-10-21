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दलेर मेहंदी विवाद: अनुपम ने किया सिंगर का समर्थन, शेयर किया पोस्ट; सोना महापात्रा ने सामने रखा दूसरा पक्ष

Wed, 21 Oct 2026 10:48 AM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Wed, 21 Oct 2026 10:48 AM IST
सार

Anupam Kher On Daler Mehndi: सिंगर दलेर मेहंदी पर प्रदर्शन के दौरान लगे आरोपों के बाद फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने उनका साथ दिया है। एक्टर अनुपम खेर ने उनका समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किया। 

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दलेर मेहंदी, अनुपम खेर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दलेर मेहंदी के प्रदर्शन को लेकर बीते दिनों काफी विवाद हुआ। इसके बाद कई फिल्म इंडस्ट्री से कई सेलेब्स सिंगर के सपोर्ट में उतरे। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए दलेर का समर्थन किया है। वहीं सिंगर सोना मोहपात्रा ने इस विवाद का दूसरा पक्ष रखा है। जानें क्या लिखा अनुपम और सोना ने…

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क्या है अनुपम का पोस्ट? 
सिंगर दलेर मेहंदी पर उत्तराखंड के एक कार्यक्रम के दौरान असहज हो जाने के आरोप लगाए गए। इस पर अनुपम खेर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान लिखा, ‘मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मंत्री इ जी से मंच पर बात कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने उनसे बात की, वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं दलेर जी को कई साल से जानता हूं। मुझे यह भी पता है कि उनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं है।'

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अनुपम खेर - फोटो : इंस्टाग्राम

मंत्री जी के लिए अनुपम का संदेश 
आगे अपनी पोस्ट में अनुपम ने लिखा, ‘मंत्री जी, आपको उनके प्रदर्शन से कुछ शिकायतें हो सकती हैं। आप उनसे नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन क्या मंच पर जाकर सबके सामने उन्हें अपमानित करना वाकई जरूरी था? क्या यही बात उनसे निजी तौर पर, गरिमा और सम्मान के साथ नहीं कही जा सकती थी?’
 

 

 

 

 

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सोना मोहपात्रा - फोटो : इंस्टाग्राम @ sonamohapatra

सोना मोहपात्रा ने याद किया पुराना किस्सा 
सिंगर सोना मोहपात्रा ने दलेर का समर्थन करने की जगह सोशल मीडिया के जरिए सवाल खड़ा कर दिया। अपनी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने इस विवाद के दूसरे पक्ष पर रौशनी डाली, जिसमें उन्होंने आयोजकों और फैंस की भावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने फरवरी में हुए एक इवेंट को याद करते हुए बताया की फैंस के लिए उनके सिंगर का सही तरह प्रदर्शन न करना कितना दिल तोड़ने वाला होता है।
 

 

 

 

 

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मीका सिंह और दलेर मेहंदी - फोटो : सोशल मीडिया

भाई मीका ने दिया दलेर का साथ 
दलेर मेहंदी के बचाव में उनके भाई मीका सिंह भी उतरे। उन्होंने  सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बताया कि उनके भाई पिछले दो साल से अस्वस्थ हैं और हाल ही में उनकी बड़ी सर्जरी हुई है। मीका ने शराब पीने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते। उन्होंने कड़ी नाराजगी जता चेतावनी दी कि कोई अगर यह साबित कर दे कि दलेर शराब पी रहे थे तो वह गाना छोड़ देंगे। वहीं, रैपर बादशाह ने लिखा कि दलेर की कला और संगीत जगत में योगदान पर निराशा जताई जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी कलाकार को अपमानित करना बेहद दुखद है। 

क्या था मामला? 

  • दलेर मेहंदी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने ऋषिकेश में कुंजापुरी नवरात्र मेले में गए थे। 
  • स्टेज में उनके प्रदर्शन के दौरान मंच पर उनके लड़खड़ाने और लिप-सिंक के आरोप लगे। 
  • यह आरोप  कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने लगाए। 
  • जिसके बाद उन्होंने मंच से ही दलेर को खरी-खोटी सुनाई। 
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