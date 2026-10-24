ऐश्वर्या राय: बेटी आराध्या के साथ भतीजे का जन्मदिन मनाने पहुंचीं अभिनेत्री, मनमुटाव की अफवाहों पर लगाया विराम
- Aishwarya Rai: बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने अपने भतीजे का जन्मदिन मनाया है।
- ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ जश्न में पहुंचीं और वहां अपने परिवार के साथ पोज दिया।
- परिवार की नई तस्वीरों ने बच्चन और राय परिवार के बीच मनमुटाव की अफवाहों पर विराम लगा दिया है।
विस्तार
तस्वीरों में ऐश्वर्या की बेटी आराध्या अपने छोटे चचेरे भाई को गले लगाए हुए दिख रही हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी के बगल में खड़ी हैं। श्रीमा और आदित्य ने अपने बेटे को केक खिलाया। ऐश्वर्या की मां वृंदा राय, शिवांश के बड़े भाई विहान राय के बगल में खड़ी नजर आईं।
अगस्त में राय और बच्चन परिवार रक्षा बंधन मनाने के लिए एक साथ जमा हुए थे। श्रीमा ने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें ऐश्वर्या, आदित्य, वृंदा राय, उनके बेटे शिवांश-विहान और आराध्या नजर आ रहे थे। परिवार के इस मिलन की झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। श्रीमा की इस पोस्ट ने परिवार में किसी तरह के मनमुटाव की अफवाहों पर विराम लगा दिया था।
तस्वीर में ऐश्वर्या अपने भाई आदित्य के बगल में खड़ी थीं। श्रीमा अपने पति के साथ थीं। एक प्यारी 'बुआ' की तरह ऐश्वर्या ने तस्वीर के लिए पोज देते समय अपने छोटे भतीजे को पकड़ रखा था। आराध्या और आदित्य का बड़ा बेटा अपनी दादी वृंदा के साथ बैठा था।
साल 2024 में परिवार में मनमुटाव की खबरें तब उड़ीं जब एक इंटरनेट यूजर ने श्रीमा से पूछा कि उन्होंने ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या के साथ तस्वीरें क्यों नहीं शेयर कीं। इसके जवाब में उन्होंने लिखा, 'आप उनके पेज पर जाकर उनकी सभी तस्वीरें देख सकते हैं, वहां आपको सिर्फ उनकी तस्वीरें मिलेंगी, हमारी एक भी नहीं। इससे आपको जवाब मिल जाएगा।' राय और बच्चन परिवार ने आगे भी चुप्पी साधे रखी।
- हाल ही में पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या आकर्षण का केंद्र रहीं।
- अभिनेत्री ने काले मखमली 'फिशटेल गाउन' के साथ रैंप पर वॉक किया।
- शो से पहले, ऐश्वर्या कई अन्य जानी-मानी हस्तियों से मिलीं।
- इस साल की शुरुआत में ऐश्वर्या कान फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थीं।
- रेड कार्पेट पर अपने एक लुक के लिए उन्होंने एक अनोखा सफेद पैंटसूट चुना था।