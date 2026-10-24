{"_id":"6adc53a802e3b812ac0688d8","slug":"aishwarya-rai-celebrates-nephew-shivansh-birthday-with-daughter-aaradhya-holds-cousin-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ऐश्वर्या राय: बेटी आराध्या के साथ भतीजे का जन्मदिन मनाने पहुंचीं अभिनेत्री, मनमुटाव की अफवाहों पर लगाया विराम","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी शानदार अदाकारी के अलावा अपने रिश्तों को अच्छे से संभालने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने भतीजे शिवांश राय का जन्मदिन मनाया है। वह अपने परिवार के साथ नजर आईं। इस मौके पर आराध्या बच्चन भी मौजूद थीं। पूर्व मॉडल और कंटेंट क्रिएटर श्रीमा राय ने अपने छोटे बेटे शिवांश के जन्मदिन के जश्न की तस्वीरें शेयर कीं। श्रीमा की शादी ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय से हुई है।

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बेटी के साथ पहुंचीं ऐश्वर्या

तस्वीरों में ऐश्वर्या की बेटी आराध्या अपने छोटे चचेरे भाई को गले लगाए हुए दिख रही हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी के बगल में खड़ी हैं। श्रीमा और आदित्य ने अपने बेटे को केक खिलाया। ऐश्वर्या की मां वृंदा राय, शिवांश के बड़े भाई विहान राय के बगल में खड़ी नजर आईं।

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रक्षा बंधन पर भी मिला था परिवार

अगस्त में राय और बच्चन परिवार रक्षा बंधन मनाने के लिए एक साथ जमा हुए थे। श्रीमा ने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें ऐश्वर्या, आदित्य, वृंदा राय, उनके बेटे शिवांश-विहान और आराध्या नजर आ रहे थे। परिवार के इस मिलन की झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। श्रीमा की इस पोस्ट ने परिवार में किसी तरह के मनमुटाव की अफवाहों पर विराम लगा दिया था।



अगस्त में राय और बच्चन परिवार रक्षा बंधन मनाने के लिए एक साथ जमा हुए थे। श्रीमा ने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें ऐश्वर्या, आदित्य, वृंदा राय, उनके बेटे शिवांश-विहान और आराध्या नजर आ रहे थे। परिवार के इस मिलन की झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। श्रीमा की इस पोस्ट ने परिवार में किसी तरह के मनमुटाव की अफवाहों पर विराम लगा दिया था।

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ऐश्वर्या ने दिए भतीजे के साथ पोज

तस्वीर में ऐश्वर्या अपने भाई आदित्य के बगल में खड़ी थीं। श्रीमा अपने पति के साथ थीं। एक प्यारी 'बुआ' की तरह ऐश्वर्या ने तस्वीर के लिए पोज देते समय अपने छोटे भतीजे को पकड़ रखा था। आराध्या और आदित्य का बड़ा बेटा अपनी दादी वृंदा के साथ बैठा था।