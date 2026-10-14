बिग बॉस 20: यंग और स्काउट की दोस्ती में आई दरार, नकुल हुए घर से बाहर; किस बात पर भिड़े आसिफ और लव गिल?

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नकुल ढुल हुए शो से बाहर

दरअसल बीते एपिसोड में गुल्लू और नकुल के बीच हाथापाई देखने को मिली थी। अब इस मामले पर बिग बॉस ने कड़ा एक्शन लेते हुए नकुल को घर से बेघर कर दिया।



बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को साथ बुलाया और कहा, 'बीते दिनों इस घर का सबसे बड़ा नियम टूटा है। इसलिए नकुल आप घर से बाहर हो जाइए।' इसके बाद नकुल सीधे घर से बाहर निकल जाते हैं। ना तो वो किसी से मिलते हैं, ना कोई कंटेस्टेंट उनसे मिलने आता है। विज्ञापन शो 'बिग बॉस 20' में हाल के दिनों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। शो में वाइल्डकार्ड के जरिए आए नकुल ढुल ने बीते एपिसोड में गुल्लू से लड़ाई की थी, जिसके बाद अब उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं एपिसोड में आसिफ खान और लव गिल के बीच झगड़ा देखा गया है। जानिए क्या है नए एपिसोड के अपडेट्स।

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क्यों आसिफ और लव के बीच हुई लड़ाई?

नकुल धुल के हाथापाई मामले को लेकर पूरा घर बंटा हुआ था। इस बीच लव गिल नकुल के पास जाकर उनसे बात करने लगीं। यह देख बाकी घर वालों को अजीब लगा। इस बीच काजी ने आसिफ और गुल्लू के सामने कहा, 'लव ऐसा क्यों कर रही है। मेरी समझ के बाहर है'।



इसके बाद आसिफ खान ने लव को टोका। आसिफ के टोकने पर लव कहने लगीं कि आपको पता ही नहीं है कि मैं उनसे क्या बात कर रही थी, तो आप कैसे मुझे टोक सकते हैं। इस पर आसिफ कहते हैं, 'चिल्लाकर बात मत कर।



आसिफ और लव एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे। इसके बाद दोनों के बीच जमकर कहासुनी शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान आसिफ ने लव गिल को नकुल की 'चापलूस' और 'गंवार' तक कह दिया। लड़ाई के दौरान बाकी घरवालों को बीच-बचाव करना पड़ा।

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यंग और स्काउट की दोस्ती में आई तकरार

इस लड़ाई के बाद स्काउट और यंग डीएसए की दोस्ती में भी तकरार देखने को मिली। जहां एक तरफ यंग ने आसिफ का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर स्काउट लव का साथ देते नजर आए। यंग ने स्काउट को बताया, 'आसिफ भाई ने इसको बोला कि लव ये गलत है'।



इस पर स्काउट अनजान बन गए और पूछा, 'कब बोला'? यंग ने कहा, 'तुझे सुनना नहीं आता है क्या स्काउट'। इस पूरे मामले पर दोनों के बीच हंगामा देखने को मिलता है।