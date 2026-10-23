बिग बॉस 20: रोहित शेट्टी ने क्यों संभाली रियलिटी शो के होस्ट की कमान? गायिकी के बाद काजी ने डांस से जीता दिल

अरिश्फा ने बनाई काजी के लिए स्पेशल रोटी

रियलिटी शो का एक और प्रोमो भी सामने आया है। इसमें अरिश्फा खान और काजी तौकीर नजर आए हैं। अरिश्फा ने काजी के लिए स्पेशल रोटी बनाई है, जिसमें 21 दिल की शेप उकेरी हैं। काजी तौकीर बताते हैं कि 21 साल पहले उन्होंने एक रियलिटी शो जीता था। तब अरिश्फा दो साल की थीं। अब वो 23 साल की हैं। मुझे जीते 21 साल हो गए। ऐसे में इन्होंने मेरे लिए यह स्पेशल रोटी बनाई है। बता दें कि काजी 'फेम गुरुकुल' की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने साल 2005 में जीता था।

