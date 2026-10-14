बिग बॉस 20: लव गिल और आसिफ खान में क्यों छिड़ी जुबानी जंग? नकुल की एंट्री से स्काउट-यंग की दोस्ती में आई दरार

आसिफ ने लव को क्यों टोका?

नकुल धुल के हाथापाई मामले को लेकर पूरा घर बंटा हुआ था। इस बीच लव गिल ने जाकर नकुल से बात की। यह देख बाकी घर वालों को अजीब लगा। काजी ने आसिफ और गुल्लू के सामने कहा, 'लव ऐसा क्यों कर रही है। मेरी समझ के बाहर है'। आसिफ खान ने लव को टोका। इस पर लव ने कहा, 'मैं बोल रही हूं कि मैंने कोई फालतू बात नहीं की'। आसिफ कहते हैं, 'अरे कुछ भी बात करी, पर ऐसे साथ में नहीं बैठना चाहिए लव तुम्हें। यह गलत बात है'।



'चापलूस' कहे जाने पर भड़कीं लव गिल

आसिफ के टोकने पर लव नाराज हो गईं कि आसिफ उन्हें क्यों निर्देश दे रहे हैं! इस पर आसिफ कहते हैं, 'चिल्लाकर बात मत कर। आसिफ और लव एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे। आसिफ इस दौरान लव पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने लव गिल को नकुल की 'चापलूस' और 'गंवार' तक कह दिया।