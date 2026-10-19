दशहरा पर कितना शुभ है बॉक्स ऑफिस?: ‘जेलर 2’ ने बनाया रिकॉर्ड, 'भूल भुलैया' से 'जिगरा' तक, जानें कितनी हुई कमाई

'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो'

अभिनेता राजकुमार राव की यह फिल्म 11 अक्तूबर 2024 को रिलीज हुई थी। हालांकि, यह बॉक्स ऑफिस पर औसत ही रही। राज शांडिल्य द्वारा निर्देशित 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' साल 1990 के दशक की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को शुद्ध मसाला एंटरटेनर के रूप में रिलीज किया गया। इसमें तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत भी नजर आए। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म का नेट कलेक्शन 42.09 करोड़ रुपये रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था।