अनूप जलोटा: 'सलमान को बिश्नोई समुदाय से माफी मांगनी चाहिए', टाइगर फायरिंग मामले पर भजन सम्राट का बड़ा बयान
Anup Jalota On Salman Khan: अभिनेता सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी से बॉलीवुड काफी परेशान है। सबसे ज्यादा इसका असर सलमान के करीबियों पर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर सिंगर अनूप जलोटा ने अपने विचार व्यक्त किये। जानें क्या बोले अनूप...
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ बीते दिन हुए हादसे के बात से ही सेलेब्स शॉक्ड हैं। इसके बाद से सभी अपनी-अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। गायक अनुप जलोटा ने सलमान खान से काले हिरण के शिकार विवाद को लेकर बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने का आग्रह किया है।
सलमान पर क्या बोले अनूप जलोटा?
गायक अनुप जलोटा ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आईएनएस से कहा, ‘मुझे इससे बहुत दुख हुआ है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। सलमान खान को बिश्नोई समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। मैंने यह बात पहले भी कही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बिश्नोई समुदाय, जिसे ठेस पहुंची है, से माफी मांगी जाए, अन्यथा बिश्नोई समुदाय को लगातार ठेस पहुंचती रहेगी। सलमान खान के साथ काम करने वाले लोग आहत होंगे, उनके परिवार भी आहत होंगे।
पकड़े गए टाइगर श्रॉफ के हमलावर
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों शूटरों को राजस्थान के कोटा में पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दबोच लिया गया। तीनों जयपुर से बस के जरिये दिल्ली और फिर नेपाल भागने की फिराक में थे। मुंबई पुलिस के इनपुट पर कोटा पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर तीनों को जनरल कोच से गिरफ्तार किया।
सलमान से पुरानी दुश्मनी
अभिनेता सलमान खान को पहली बार साल 2018 में धमकी मिली। एक्टर पर काले हिरण शिकार केस का मामला चल रहा था। इस साल उन्हें जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अभिनेता को जान से मारने की धमकी मिली। इस टकराव की वजह बिश्नोई समाज में हिरण के धार्मिक महत्व को बताया गया। यहीं से शुरुआत हुई बिश्नोई गैंग के सलमान के करीबियों को सजा देने की।