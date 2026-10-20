अनूप जलोटा: 'सलमान को बिश्नोई समुदाय से माफी मांगनी चाहिए', टाइगर फायरिंग मामले पर भजन सम्राट का बड़ा बयान

अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ बीते दिन हुए हादसे के बात से ही सेलेब्स शॉक्ड हैं। इसके बाद से सभी अपनी-अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। गायक अनुप जलोटा ने सलमान खान से काले हिरण के शिकार विवाद को लेकर बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने का आग्रह किया है।

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सलमान पर क्या बोले अनूप जलोटा?

गायक अनुप जलोटा ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आईएनएस से कहा, ‘मुझे इससे बहुत दुख हुआ है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। सलमान खान को बिश्नोई समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। मैंने यह बात पहले भी कही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बिश्नोई समुदाय, जिसे ठेस पहुंची है, से माफी मांगी जाए, अन्यथा बिश्नोई समुदाय को लगातार ठेस पहुंचती रहेगी। सलमान खान के साथ काम करने वाले लोग आहत होंगे, उनके परिवार भी आहत होंगे।