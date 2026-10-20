कौन है अनीता कंवल?: तंगहाली से जूझ रही ये मशहूर अभिनेत्री, शाहरुख-अजय देवगन के साथ कर चुकी हैं काम

बच्चों पर नहीं रहना चाहतीं निर्भर

आगे अपनी बातचीत में अनीता कंवल ने आगे कहा, ‘मैं कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहती जहां मुझे अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़े या उनसे कुछ मांगना पड़े। मैं हमेशा की तरह उन्हें सब कुछ देना जारी रखना चाहती हूं। वे कभी-कभी पूछते हैं, मम्मी, आप अभी भी हमें जन्मदिन पर तोहफे क्यों देती हैं? यह सुनकर मुझे सच में दुख होता है, क्योंकि मुझे तोहफे देना अच्छा लगता है। मैं ऐसी स्थिति में रहना चाहती हूं जहां मैं ऐसा करना जारी रख सकूं।’ अनीता कंवल ने आगे कहा कि वह अपने खर्चों का सोच-समझकर हिसाब रखती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते खर्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखना पड़ता है।