उर्फी जावेद: जन्मदिन से पहले स्वर्ण मंदिर दर्शन करने पहुंचीं अभिनेत्री; पंजाबी खाने का लिया जायका

फैंस ने दी बधाई

तस्वीरों में उर्फी के साथ एक शख्स भी नजर आ रहा है। उर्फी जावेद ने अपनी इस यात्रा के दौरान पंजाबी खाने का जायका लिया। वे पंजाब के लस्सी और कुलचा का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं। उर्फी के इस पोस्ट पर नेटिजंस उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाई दे रहे हैं।