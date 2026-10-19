टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: विद्युत जामवाल ने किया एक्टर की हिम्मत को सलाम, गोलीबारी घटना के बाद दी ये सलाह

बोले- 'बजरंग बाण का पाठ कर भाई'

विद्युत ने आगे कहा है, 'मैं मुंबई पुलिस को बोलना चाहूंगा, आपने सिक्योरिटी दी है। मगर, अब यह फिर से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की गलती होती है तो आप ही गुनहगार हैं'। एक्टर ने आगे कहा, 'टाइगर सुन ना यार...अपना दोनों का फेवरेट गाना। बजरंग बाण। बस सुनता रह। जब मैं बहुत अकेला हो जाता हूं न बहुत अकेला तो मैं सुनता रहता हूं। मैं जानता हूं कि तू भी सुनता है। आई लव यू भाई'।