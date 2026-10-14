सीजेपी प्रदर्शन: सौरव दास और रांका को हिरासत में लिए जाने पर भड़के प्रकाश राज; कहा- पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा

बोले- हवा की रुत बदल गई...

प्रकाश राज ने वीडियो शेयर किया है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं, 'हवा की रुत बदल चुकी है। सौरव दास, आशुतोष रांका जंतर मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ गए। उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेजा गया'। एक्टर ने आगे पुलिस पर सवाल उठाया। प्रकाश राज ने कहा, 'प्रदर्शनों में पुलिस ने जो किया, उसके लिए कुछ नहीं है। मगर, जंतर मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ जाने पर पांच दिन की न्यायिक हिरासत हो गई है। यह ठीक नहीं है'। प्रकाश राज ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को पीटने का आरोप लगाया है।



Fraaand .. five days of judicial custody for protesting with the National Flag 😂😂😂 how desperate you are #justasking https://t.co/Ho6JAWk6BT — Prakash Raj (@prakashraaj) October 14, 2026