सिला रिलीज डेट: कब दस्तक देगी हर्षवर्धन राणे की आगामी फिल्म? पोस्टर के साथ हुआ एलान, नोट कर लीजिए तारीख

नए साल में हर्षवर्धन राणे के नए तेवर देखने को मिलने वाले हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 'पुलिस कंपनी' की रिलीज डेट का एलान किया गया था। यह फिल्म अगले साल जून में दस्तक देगी। इस बीच एक और फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है। अभिनेता की आगामी फिल्मों की लिस्ट में 'सिला' का नाम भी शामिल है। जानिए यह कब रिलीज होगी?

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