दिलजीत दोसांझ: सिंगर के दिल्ली कॉन्सर्ट पर संकट, पुलिस ने नहीं दी अनुमति, अभिजीत दिपके ने कसा तंज

पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में बने हुए है। दरअसल, 'ऑरा इंडिया टूर' के तहत 30 अक्तूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गायक का कॉन्सर्ट होना था, लेकिन उसे अभी तक दिल्ली पुलिस से मंजूरी नहीं मिली है।

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सियासत भी गरमा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसा है।

क्या बोले अभिजीत दिपके?

अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'अब कॉन्सर्ट से भी डर लगने लगा?' उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सरकार उनके और सीजेपी के अन्य सदस्यों के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई कर रही है।



कहां होने दिलजीत के कॉन्सर्ट?

दिलजीत दोसांझ का पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में होना था। इसके बाद अगला शो 15 नवंबर को इंदौर में होना है। इसके बाद वह 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में परफॉर्म करेंगे। चंडीगढ़ में भी उनके कॉन्सर्ट की घोषणा की गई है, लेकिन इसकी तारीख और अन्य जानकारी अभी सामने नहीं आई है।