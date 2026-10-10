{"_id":"6aca1d8729ad7d032a02f2d5","slug":"uttar-pradesh-election-2027-prayagraj-phulpur-assembly-seat-history-bjp-sp-bsp-congress-political-equation-2026-10-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सीट का समीकरण: पिछले चार में से तीन चुनाव रहे भाजपा के नाम, एक बार जीती सपा, ऐसा है फूलपुर का चुनावी इतिहास","category":{"title":"Election","title_hn":"चुनाव","slug":"election"}}

विज्ञापन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। हर सीट का अपना अलग राजनीतिक इतिहास, सामाजिक समीकरण और चुनावी महत्व है। यूपी की इसी चुनावी सरगर्मी के बीच, हम आपको राज्य की हर सीट के इतिहास और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट की होगी। आइए, जानते हैं इस सीट का पूरा सियासी गणित और इतिहास।

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पहले जानते हैं फूलपुर सीट के बारे में

उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं में से एक जिला प्रयागराज है। जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फाफामऊ, सोरांव, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरांव शामिल हैं। सीट का समीकरण की कड़ी में आज हम प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। प्रयागराज जनपद की फूलपुर विधानसभा सीट का साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद भौगोलिक पुनर्गठन किया गया था। इस परिसीमन के दौरान तत्कालीन 'झूंसी' विधानसभा सीट को समाप्त कर दिया गया और उसके एक बड़े हिस्से को फूलपुर विधानसभा में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा झूंसी के कुछ हिस्सों को फाफामऊ और प्रतापपुर विधानसभा सीटों में भी शामिल किया गया। 2008 के इस नए परिसीमन (पुनर्गठन) के बाद फूलपुर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 2012 में कराया गया था।





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फूलपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास



2012 के चुनाव में सपा ने जीती फूलपुर सीट

फूलपुर विधानसभा सीट के पहले यानी की साल 2012 के चुनाव की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी के सईद अहमद विजयी हुए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रवीण पटेल को 7,900 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में सईद अहमद को 72,898 वोट, जबकि प्रवीण पटेल को 64,998 वोट मिले। वहीं अपना दल के राधेश्याम 15,678 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे।





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2017: भाजपा ने मारी बाजी

वहीं 2017 के चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवीण पटेल विजयी हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के मंसूर आलम को 26,613 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में प्रवीण पटेल को 93,912 वोट, जबकि मंसूर आलम को 67,299 वोट मिले। वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के मोहम्मद मसूर शेख 50,421 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।



