सीट का समीकरण: अब तक तीन चुनाव, हर बार अलग दल और चेहरे को मिली जीत, ऐसा है जफराबाद विधानसभा का चुनावी इतिहास

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विज्ञापन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। भले ही चुनाव में अभी कुछ समय हो, लेकिन राज्य के हर जिले और चौपाल पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा जहां अपनी सरकार को बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता परिवर्तन के लिए नए समीकरण बनाने में जुटा है। यूपी की इसी चुनावी सरगर्मी के बीच, हम आपको राज्य की हर सीट के इतिहास और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात जौनपुर जिले की जफराबाद विधानसभा सीट की होगी। आइए, जानते हैं इस सीट का पूरा सियासी गणित और इतिहास।

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पहले जानते हैं जफराबाद विधानसभा सीट के बारे में

उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें 403 विधानसभा सीटें आती हैं। इन्हीं में से एक जिला जौनपुर है। जिले में कुल नौ विधानसभा सीटें हैं। इनमें- बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मुंगरा बादशाहपुर, मछलीशहर, मड़ियाहूं, केराकत और जफराबाद शामिल हैं।



'सीट का समीकरण' की कड़ी में आज हम जफराबाद विधानसभा सीट की बात करेंगे। जफराबाद विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और इस सीट पर पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव कराए गए। इस विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक सचिंद्र नाथ त्रिपाठी बने, जिन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इस विधानसभा सीट पर अब तक कोई भी पार्टी या नेता दोबारा जीतने में असफल रहा है।





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जफराबाद विधानसभा सीट का जातीय समीकरण

जफराबाद विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं में पटेल, ब्राह्मण, यादव और एससी (दलित) आबादी सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी पटेल मतदाताओं की है, जो लगभग 17% हैं। इसके बाद ब्राह्मण और यादव मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 14-14% है, जबकि एससी (दलित) मतदाताओं की आबादी लगभग 12% है। अन्य प्रमुख वर्गों में मुस्लिम और क्षत्रिय मतदाता करीब 9-9% हैं। इसके अलावा मौर्य मतदाता लगभग 3%, प्रजापति करीब 2% हैं। जबकि बाकी बचे मतदाता अन्य जातियों व समुदायों से आते हैं।



जफराबाद विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास

2012- पहली बार जीती सपा

जौनपुर जिले की जफराबाद विधानसभा सीट के पहले यानी कि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी विजयी हुए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जगदीश नारायण को 5,417 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में सचिंद्र नाथ त्रिपाठी को 59,419 वोट, जबकि जगदीश नारायण को 54,002 वोट मिले। वहीं, भाजपा के डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह 31,266 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

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